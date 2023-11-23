وزير الخارجية الصينى: بكين بحاجة إلى فحص مياه محطة فوكوشيما بنفسها

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن الصين تريد أن تكون قادرة على فحص المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية بنفسها، حسبما أعلن زعيم حزب كوميتو، الحزب الأصغر في الائتلاف الحاكم في اليابان، ناتسو ياماجوتشي.

وقال "ياماجوتشي"، في مؤتمر في بكين، بعد اجتماعه مع "وانج"، إن التوصل إلى اتفاق مع الصين أمر ممكن، مضيفا أنه اتفق مع وانج على أهمية إيجاد طريقة علمية للمضي قدما في هذا الشأن، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف "ياماجوتشي" أنه من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت أي فحوصات ستكون جزءا من المراقبة الحالية التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم أنها شيء منفصل.

مطالبة الصين برفع الحظر المفروض على جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان

وقال زعيم حزب كوميتو الياباني إنه طلب، خلال اجتماعه مع وانج، وكذلك مع عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تساي تشي، أن تقوم الصين برفع الحظر المفروض على جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وكانت شركة "تيبكو"، المشغلة لمحطة فوكوشيما، قد أعلنت عن الانتهاء من المرحلة الثالثة من عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية فى البحر، مع التخطيط لمرحلة أخرى فى السنة المالية الحالية.

7 آلاف و800 طن من المياه المعالجة

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه كما هو الحال في المراحل السابقة، أطلقت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة نحو 7 آلاف و800 طن من المياه المعالجة على بعد حوالي كيلومتر قبالة الساحل عبر نفق تحت الماء، اعتبارًا من 2 نوفمبر.

وفي مراحل التصريف الأربع، التى ستكتمل العام المالي الحالي حتى مارس المقبل، تخطط شركة "تيبكو" لإطلاق نحو 31 ألفا و200 طن من المياه المعالجة من خلال نظام معالجة سائل متطور يزيل معظم المواد المشعة باستثناء التريتيوم.

ومن المتوقع أن تبلغ الكمية الإجمالية للتريتيوم المنطلق في البحر نحو 5 تريليونات بيكريل، أي أقل من ربع الحد السنوي البالغ 22 تريليون بيكريل.

وتهدف شركة "تيبكو" إلى التخلص من 1.34 مليون طن من المياه المجمعة في أكثر من ألف خزان في محطة الطاقة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، بعد تخفيفها بمياه البحر إلى واحد على 40 من مستوى تركيز التريتيوم المسموح به بموجب معايير السلامة اليابانية.