إزالة 38 تعديًا على أراض زراعية ببنى سويف

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية فى بني سويف جهودها الميدانية بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة عدد من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف عن رفع القمامة والمخلفات من ميدان مولد النبي وجسر إسلام ومنطقة شباب العبور وشارع عبدالسلام عارف وشارع الروضة وطريق السادات وكورنيش النيل وحلمي الملط وشارع الأتوبيس وشارع رجائي والجمهورية وشارع صلاح سالم، كما تمت إزالة 38 حالة تعد على الأرض الزراعية بناحية بني عفان وإهناسيا الخضراء.

مجهودات مركز ومدينة ببا

وتضمن تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا التنسيق والتعاون مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة حيال شكوى بعض الأهالي المتضررين من عطل طارئ بإحدى بيارات الصرف الصحي بقرية قمبش، حيث تم إصلاح العطل وإعادة انتظام الخدمة، كما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة والتجميل وإزالة التعديات، والتي تم خلالها رفع 180طن مخلفات من المحطة الوسيطة بمدينة ببا، وإزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء بعدد من شوارع وطرق المركز، مع الاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتجميل الطريق على الجانب الغربي لترعة الإبراهيمية وشارع بورسعيد.

مجهودات مركز الواسطى

وفي مركز الواسطى واصلت الوحدة المحلية، تحت إشراف حمادة راضي حملاتها اليومية لمواجهة حالات التعد في المهد على الأراضي الزراعية بدائرة المركز، حيث تمت إزالة 15 حالة تعد واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن، علاوة على تنفيذ خطة العمل في ملف النظافة والتجميل ورفع مستوى الخدمات بقرى ميدوم وأبوصير الملق وإنفسط وإطواب والميمون وقمن العروس، فيما تمت متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق من خلال المعارض والمبادرات التي تنفذها المحافظة في هذا المجال.