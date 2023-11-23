الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 471 شاحنة و 89 سيارة.

 تفاصيل حركتي الواردات والصادرات

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 178 شاحنة و8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 293 شاحنة و81 سيارة  . 

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ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين الحرية ودليلة

ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و141 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين، أيله و آور.

 وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 338 راكب بموانيها .

 

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مناورات للتعامل مع الحرائق والتسربات في ميناء دمياط

يذكر أن وزارة النقل تعمل على تطوير جميع الموانئ، حيث شهد ميناء سفاجا تطويرًا بتكلفة إجمالية قدرها 510 ملايين جنيه، كما تم تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه وإنشاء رافع ميكانيكي في ميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه. 

وتم تطوير ميناء نويبع بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وزادت طاقته الاستيعابية بنسبة 189%، ولعب هذا الدور الرئيسي في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية لتسهيل دخول وخروج السلع الغذائية، وكان له أثر واضح في استقرار الأوضاع المتعلقة بتأمين السلع الغذائية.

 وبشكل عام، تعمل الدولة على تطوير الموانئ وتحويلها إلى "موانئ خضراء"، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق التكنولوجيا التي تقلل من نسب التلوث، لتحسين الأداء البيئي وإزالة أي آثار بيئية خطيرة.

رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية

وتستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها.

موانيء أرصفة مواني البحر الاحمر بضائع سفن

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