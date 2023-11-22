مناورات للتعامل مع الحرائق والتسربات في ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة، المهندس أحمد السيد، ممثل "بيروفيريتاس مصر" لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها (ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018).

وقام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحري طارق عدلي، نائب رئيس الهيئة للتشغيل، والعميد مهندس أحمد عثمان، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات في التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك في إرضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم.

تنفيذ سيناريو مكافحة تلوث بحرى ناجم عن تسرب زيوت بترولية

كما تم متابعة مناورة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على تنفيذ سيناريو مكافحة تلوث بحرى ناجم عن تسرب زيوت بترولية من سفينة خارج حوض الميناء، وكيفية التعامل بهدف عدم وصول الزيوت وانتقالها من الممر الملاحي إلى داخل الميناء بواسطة أحدث وحدات ومعدات مكافحة التلوث التي انضمت مؤخرا، واشتملت المناورة أيضا على سيناريو مكافحة حريق على متن إحدى القاطرات وكيفية التعامل معه بواسطة الطاقم الخاص بها إلى جانب قيام إحدى القاطرات بمكافحة حريق على أحد أرصفة محطة الغاز والبتروكيماويات بالميناء، وسيناريو آخر لتعطل إحدى القاطرات ونجاح قطرها وسحبها بواسطة قاطرة أخرى وتراكيهم بأمان على رصيف الخدمات البحرية.

هذا وقد تم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة وبرج الإرشاد، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة وردود الأفعال من جميع أطراف المناورة وقدراتها على اتخاذ القرارات السليمة في المواقف الطارئة.

ومن جهته، أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن نجاح الهيئة فى استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء.