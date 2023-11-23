الأنبا باسيليوس يلتقي الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بالإيبارشية

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب أبوالخير بشرى، مسؤول لجنة الدعوات بالإيبارشية، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع الحاضرين حول "الدعوة الكهنوتية".

وتعرف الأنبا باسيليوس على أراء المشاركين في اللقاء، ورؤيتهم للكهنوت، مؤكدًا لهم أهمية الاستجابة إلى صوت الدعوة، والتواصل الدائم مع الآباء الكهنة.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للباحثين عن الدعوات الكهنوتية بالإيبارشية، مختتمًا الاجتماع ببعض التوصيات الرعوية.

جدير بالذكر أنه ألتقي الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مجلس إدارة عائلة الفلك "الأرش" بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، والأب يوسف غالي، وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع التحديات، والمقترحات من الحاضرين.

وفي كلمته، أكد الأنبا باسيليوس أهمية الارتقاء بخدمة الأرش، داخل الإيبارشية، لإيصال رسالة المحبة إلى جميع ذوي الهمم، مشددًا على ضرورة خلق روح الشراكة لعائلة الفلك.

تضمن اللقاء أيضًا التوصيات الرعوية من قبل الأب المطران، واضعًا آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، كما تمنى نيافته للجميع خدمة مثمرة.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.