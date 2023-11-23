بعد تكريم الملك تشارلز "بلاك بينك".. حمى الكيبوب تضرب القصر الملكى البريطانى

منح الملك تشارلز الثالث فرقة البوب الكورية الشهيرة "بلاك بينك"، المكونة من جيني وجيسو وروزي وليزا، وسام الإمبراطورية البريطانية الفخرية، خلال حفل أُقيم في قصر باكنجهام بالتزامن مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية وقرينته إلى بريطانيا، في خطوة أدهشت بعض مراقبي العائلة المالكة البريطانية.

فرقة "بلاك بينك" وعضواتها جيني كيم، 27 عامًا، وجيسو، 28 عامًا، وروزي، 25 عامًا، وليزا، 25 عامًا، تشكلت في عام 2016 ومنذ ذلك الحين اجتاحت عالم الكيبوب، وقد نالت إعجاب الملك تشارلز الثالث الذي ذكر الأعضاء بالاسم في كلمته على العشاء الذي أعدّه القصر الملكي البريطاني على شرف رئيس كوريا الجنوبية "إن يون" وقرينته "كيم كيون هي"، حيث بدا الملك، البالغ من العمر 75 عامًا، في حالة معنوية عالية أثناء حفل تكريم الفرقة في قصر باكنجهام مساء الثلاثاء، وفق صحيفة الديلي ميل االبريطانية.

كانت الحكومة البريطانية قد عينت فرقة "بلاك بين: الكورية لأول مرة كدعاة لقمة المناخ "كوب 26" التي استضافتها المملكة المتحدة في يناير 2021، حيث أصدرت الفرقة سلسلة من مقاطع الفيديو تهدف إلى تشجيع الشباب على معرفة المزيد عن قضية تغير المناخ، مما أدى - كما تقول الحكومة - إلى "زيادة كبيرة في المشاركة" مع القمة من جانب جمهور الشباب، ثم تم تعيين الفرقة لاحقًا كسفراء عالميين لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

الملك تشارلز الثالث مع عضوات فرقة بلاك بينك الكورية

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موسيقى الكيبوب تحدث ثورة في العالم

تكريم فرقة الكيبوب "بلانك بينك" من قبل القصر الملكي البريطاني يؤكد ما أحدثته موسيقى البوب الكورية الجنوبية من ثورة كاملة في العقد الماضي، حيث تعد موسيقى كواحدة من أكثر الصناعات الموسيقية ربحية على الإطلاق حتى الآن، ولا ينافسها سوى المشهد الموسيقي الغربي، وتعتبر موسيقى البوب الكورية هي أحد الصادرات الثقافية لكوريا الجنوبية، على الرغم من أنها صناعة تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.

وعلى الرغم من نجاحها الكبير الآن، إلا أن الكيبوب موجود منذ عقود مع ظهور أول فرقة كيبوب يعود تاريخها إلى الخمسينيات، لكن مع أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جلبت موجة الهاليو، المعروفة أيضًا باسم الموجة الكورية، ضوءًا جديدًا إلى مشهد موسيقى البوب في كوريا الجنوبية، والتي اكتسبت تأثيرًا أوسع على الدول الغربية، وفي الوقت الحاضر، يحظى هذا النوع بشعبية كبيرة ويتمتع بطابع مؤسسي في كل جزء من العالم، إلى جانب صعود فرق شهيرة مثل " EXO" و" BTS " و" BLACKPINK " وغيرها.

فرقة BTS

تعتبر فرقة " BTS" وأعضاءها "آر إم، جين، شوقا، جيهوب، جيمين، في، جونجكوك"، في طليعة من دفعوا موسيقى البوب الكورية إلى المشهد الموسيقي العالمي السائد لسنوات، والتي تأسست عام 2013، وقد تم الاعتراف بجهودهم في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021 عندما فازوا بجائزة فنان العام - وهي أكبر جائزة في الحفل، وكان فوزًا سيُسجل في التاريخ حيث أصبحت " BTS " أول فرقة آسيوية تفوز في هذه الفئة في حفل توزيع جوائز " AMA"

وقد باعت فرقة " BTS"، ألبومات أكثر من تايلور سويفت وبيلي إيليش وأريانا جراندي في عام 2020، وفي نفس العام، أصبحت فرقة BTS أول موسيقيي البوب الكوريين يحصلون على ترشيح لجائزة جرامي، مع صعود أغنية "Dynamite"، عن "أفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة".

وقد اجتاحت هذه الفرقة المكونة من سبعة أعضاء العالم وهي بالتأكيد الاسم الأكبر في عالم الكيبوب، وقدمت فرقة BTS عروضًا بيعت بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وحققت ألبومين رقم 1 في الولايات المتحدة، وتفتخر بـ 16 مليون مستمع شهريًا على Spotify.

فرقة BTS

فرقة Blackpink

تتكون فرقة بلاك بينك من الأعضاء جيسو وجيني وروزي وليزا، وهي فرقة فتيات ناجحة للغاية تأسست في سيول عام 2016، وأصبحت الفرقة أول فرقة كورية على الإطلاق تنضم إلى "نادي المليارات مشاهدة" على يوتيوب في نوفمبر 2019.

عضوات الفرقة معروفات بأدائهن القوي الذي يجمع بين موسيقى البوب والهيب هوب وموسيقى الرقص الإلكترونية، لقد تركت أغانيهم العالمية مثل "DDU-DU DDU-DU" علامة لا تمحى على المشهد الموسيقي العالمي، حيث يضيف السحر الفريد لكل عضو إلى جاذبيتهم العالمية.

بعد إصدار أول أغنية فردية لهم، Square One، أحدثت الفرقة ضجة كبيرة في عالم الكيبوب بين عشية وضحاها، وتعاونت فرقة بلاك بينك أيضًا مع نجوم عالميين مثل سيلينا جوميزفي أغنية " Ice Cream"، وليدي جاجا في أغنية " Sour Candy"

وقد أنتجت منصة نتفليكس الفيلم الوثائقي BLACKPINK: Light Up the Sky الذي وثّق رحلة الفرقة منذ أيامها الأولى وحتى لحظة صنع مسيرتها المهنية حتى الآن.

فرقة BLACKPINK

فرقة اكسو

"إكسو" فرقة آخرى مشهورة على نطاق واسع في موسيقى البوب الكورية، حيث حققت أربع مراتب في المركز الأول في مخطط Billboard للألبومات العالمية.

تشكلت فرقة " EXO" في عام 2012، وقدمت عروضها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في بيونغ تشانج، وموسيقاها عبارة عن مزيج مشرق ومبهج من موسيقى الراب والهيب هوب وآر أند بي والروك.

الأعضاء هم شيومين، سوهو، لاي، بيكهيون، تشين، تشانيول، دي أو، كاي، سيهون، وهم يحظون بالإعجاب بسبب غناءهم القوي، وروتين الرقص المعقد، والألبومات المبنية على عالم خيالي، وتُظهر موسيقاهم، تنوعهم وتحظى بجاذبية هائلة.