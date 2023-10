"خلف لمستك".. كيف تجذب الدراما الكورية المشاهد المصرى والعربى بمنتهى السهولة؟

خلق المسلسل الكوري الجنوبي "خلف لمستك" "Behind Your Touch" حالة من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى الرومانسية والضحك والدموع في وقت واحد، حيث تابعه الملايين حول العالم وحصل على مراتب عالية من حيث المشاهدة والتصنيف، وذلك لقصته التي تجمع الكثير من المقومات، ولكن ربما حظى باهتمام المشاهد المصري والعربي وذلك لتحدث أبطاله باللغة العربية والتي جذبت الجمهور بمنتهى السهولة.

لا يخفى على الجميع أن اجتياح الموجة الكورية الجنوبية المتمثلة في انتشار ثقافتهم وفنونهم وخاصة "الدراما" "K-Drama"، يتزايد حول العالم منذ نجاح مسلسل "لعبة الحبار" "Squid Game" الذي عرض عام 2021، ومن قبل ذلك التفت العالم إلى الفن الكوري بعد أن فاز فيلم طفيلي Parasite بجائزة الأوسكار في دورته الـ92 عام 2020 كأفضل فيلم أجنبي، وكان أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يحصل عليها.

إدخال اللغة العربية لجذب المشاهدين في المنطقة

واجتذبت الدراما الكورية المشاهدين أيضا في مصر والدول العربية لما لها من مقومات تشبه إلى حد كبير المجتمعات المحافظة من الحرص على التقاليد، وإبراز دور العائلة وعدم وجود مشاهد متحررة أو بمفاهيم لا تتناسب مع التقاليد العربية، ولكن ربما كان هناك عاملا أكبر للجذب وهو إدخال اللغة العربية في بعض المشاهد في المسلسلات التي لاقت نجاحا كبيرا مؤخرا وخاصة في العام الجاري.

وكان من بينها مسلسل "أراك في حياتي التاسعة عشر" See You in My 19th Life الذي عرض في يونيو الماضي ومن بطولة النجمة " شين هاي سون" والنجم "آهن بو هيون"، والذي تحدثت فيه البطلة بلهجة مصرية وليس باللغة العربية بشكل عام، وفي إحدى المشاهد قالت "احنا اللي متشكرين يا بيه.. فرصة سعيدة"، وانتشر المشهد في مصر وخلق الكثير من البهجة لدى المشاهدين المصريين.

أراك في حياتي التاسعة عشر

وفي مسلسل "ملك الأرض" "King the Land" من بطولة النجم "لي جون هو" والنجمة "إم يون آه" والذي انتهت حلقاته في أغسطس الماضي، كان هناك دورا لثري عربي وتحدثت بطلة الفيلم باللغة العربية معه في بعض المشاهد، وربما اثار الكثير من الجدل في العالم العربي.

ملك الأرض

اللغة العربية في مسلسل خلف لمستك

أما في مسلسل "خلف لمستك" والذي انتهت حلقاته الأحد الماضي، فقد كانت طريقة استخدام اللغة العربية محببة وموظفة بشكل مناسب في مشاهده وربما كانت أداة مهمة للدرجة التي جعلها مؤلف ومخرج العمل هي الحل للغز القاتل المتسلسل الذي تدور الدراما حوله وكيفية اكتشافه والقبض عليه.

"خلف لمستك" من بطولة النجمةوهان جي مين، والتي عرفها الجمهور المصري والعربي منذ عرض مسلسل "أمير السطوح" عام 2012، شاركها البطولة كل من النجم "لي مين كي" الذي عُرف بدروه في فيلم "المسحورة" مع سون يي جين عام 2011، والمغني "سوهو" قائد فرقة "إكسو" الشهيرة.

أبطال المسلسل سواء "هان جي مين" أو "لي مين كي" أو "سوهو" تحدثوا باللغة العربية وحتى الممثلين في الأدوار الثانوية تحدثوا أيضا باللغة العربية، وكان "سوهو" الذي قام بدور "سيون وو كيم" يعلم البطلة التي تقوم بدور طبيبة بيطرية تدعى "بونج يي بن" اللغة العربية، ومن خلال تعلمها للغة العربية ساعدت البطل الذي يعمل محققا شغوفا في الشرطة واسمه "مون جانج يول"، بل كانت اللغة العربية هي مفتاح لحل لغز الدراما بعد أن ترك "سيون وو كيم" رسالة لـ"بونج يي بن" قبل مقتله تقول "عيد ميلادك" حتى لا يتعرف القاتل المتسلسل على ما يقول.

وبالفعل فهمت البطلة الرسالة باللغة العربية وفتحت الهاتف المحمول لـ"سيون وو كيم" بعد استخدامها لأرقام عيد ميلادها لفك شفرته ووجدت تسجيلا للقاتل وهو يقوم بقتله، وبذلك كانت اللغة العربية مؤثرة للغاية في أحداث مسلسل "خلف لمستك"، والذي نجح في جذب المشاهدين المصريين والعرب طوال 16 حلقة بمنتهى السهولة ليس فقط لكمية الضحك الهستيري داخل المسلسل ومشاهد البحث عن القاتل المتسلسل والإثارة والرعب الذي تخللت ذلك البحث وكم الرومانسية النقية التي جمعت البطل والبطلة وانتهت نهاية سعيدة بالوصول إلى القاتل وأيضا ببدء الخطوات الأولى في علاقتهم بعد فترات طويلة من الخلافات بين البطل والبطلة والتي كانت أشبه بتصرفا توم وجيري.

خلف لمستك

أقرأ أيضا: "نبض القلب".. 3 سيناريوهات بديلة لنهاية سعيدة للمسلسل الكورى (dostor.org)

نبذة عن المسلسل

في الأول من أكتوبر الجاري، أنتهت الدراما الكورية الجنوبية الكوميدية الغامضة "خلف لمستك" من بطولة النجوم هان جي مين ولي مين كي، وسوهو عضو EXO باعتبارها المسلسل الأكثر مشاهدة من أي نوع على مستوى كوريا الجنوبية، وفقا لبيانات شركة " Nielsen Korea"، وسجلت الحلقة الأخيرة متوسط تصنيف يصل إلى 9.3%.

تدور أحداث المسلسل حول طبيبة بيطرية تعيش في قرية وتتمتع بقدرات نفسية، ومحقق شرطة شغوف يجدون أنفسهم وسط مطاردة قاتل متسلسل خطير أثناء حل قضايا الجرائم البسيطة في بلدة صغيرة في موجين، في مقاطعة تشانجتشيونج دو.