محمد عبدالعاطي لـ"الشاهد": وزارة الرى هى المسئولة عن السلامة الإنشائية للسدود

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن المجلس الاستشاري الأعلى للسدود لم ينعقد منذ التسعينات، ويضم 90 عالمًا من علماء مصر المتخصصين في السدود بكافة التخصصات، وعقده الوزير كامل الوزير، وزير النقل وكان مع قيادات الدولة.

وأضاف “عبدالعاطي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس اتخذ قرارًا بإغلاق المرور للسد العالي لعمل محور موازي يتم إنشائه اليوم في أسوان، مؤكدًا أن المجلس يضم هيئة الأرصاد الجوية، والبحوث الفلكية لرصد الزلازل ويتم تحليلها مقارنة مع فحص الاشعة تحت الحمراء والإسكان من الكشف على السد.

وأكد أن الكشف على السد العالي والذي تم في السنوات الأخيرة كان هو الأول من نوعه منذ إنشائه لأنه يمثل طاقة كهرباء كبيرة ولابد من الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن وزارة الري هي المسئولة عن السلامة الإنشائية للسدود، وتقوم الآن بحقن خزان أسوان لإطالة عمره 50 عامًا.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.