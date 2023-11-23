الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالعاطى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل الفحص الكامل للسد العالى بعد 60 عامًا

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن هناك جهود شاملة على المنشآت المائية لتطويرها، وإقامة سدود أخرى مثل قناطر أسيوط والتي أنجزت في السنوات الأخيرة، وقناطر ديروط تحت الإنشاء.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القناطر الجديدة تهدف لجودة المياه وإطالة عمر المنشآت وتحويل القديمة منها لمزار سياحي، مؤكدًا أن السد العالي تم انشائه منذ أكثر من 60 سنة وكان المفروض أن يتم عمل فحص شامل له كل خمس و10 سنوات.

 

وأكد أنه تم عمل كشف كامل على السد من المركز القومي لبحوث المياه بإسكان وأشعة تحت الحمراء ورفع مساحة لأنه أهم منشأ مائي في مصر ولحماية للأمن المائي، مشيرًا إلى أن الدراسة أخذت عامين كاملين لأن الجسم الأساسي حالته ممتازة، ولكنه يحتاج لبعض التدعيمات مثل سلم وخط كهرباء وجاري انشائها.

 

وأشار إلى أنه تم عمل دراسة كاملة على منظومة السد العالي ومنخفض توشكى، لعمل قنطرة لمواجهة الأحداث المتطرفة مثل انهيار سد النهضة ونضع اسوأ الاحتمالات وتم دراستها لتدخل في مرحلة التنفيذ حتى يتم تصريف المياه في مفيض توشكى.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

محمد عبدالعاطي السد العالي 60 سنة فحص شامل المركز القومي لبحوث المياه لحماية للامن المائي

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