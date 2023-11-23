الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة روسيا بالقاهرة: ممتنون للسطات المصرية على حسن ضيافة الروس فى منتدى شباب البلدين

سفارة روسيا بالقاهرة
سفارة روسيا بالقاهرة

أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن امتنانها للسطات المصرية، على حسن الضيافة التي قدمتها للفتيان والفتيات الروس، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة التبادلات الشبابية بين البلدين؛ مما يساعد على تعزيز التفاهم والثقة بين الشعبين المصري والروسي.


وأفاد بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، أمس، بأن سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، شاركا في المراسم الختامية للدورة الرابعة لمنتدى الشباب الروسي المصري.

 

وأضاف أن المشاركين تبادلوا انطباعاتهم عن الأحداث الممتعة التي جرت خلال الأسبوع، بما في ذلك الفعاليات المخصصة؛ لمناقشة سبل تنمية "الاقتصاد الأزرق" وآفاق التعاون بين مصر وروسيا في كافة المجالات.

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