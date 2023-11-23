الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ارتباطه بالانتقال للأهلى.. إنبى يكشف موقفه من بيع "أوفا" فى يناير المقبل

اللاعب أحمد أمين
اللاعب أحمد أمين "أوفا"

كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، موقف ناديه من بيع أحمد أمين "أوفا" في يناير المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

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مدير الكرة في إنبي: سنكمل الموسم بجميع اللاعبين

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي في تصريحات تليفزيونية: "سنكمل الموسم بجميع لاعبينا ولن يرحل أي لاعب سواء أوفا أو البلعوطي أو محمد حمدي".

وأضاف: "في يناير ينشط وكلاء اللاعبين في سوق الانتقالات، وسنستمع لكل العروض المقدمة للاعبي الفريق".

وتابع: "لن نوافق على رحيل أوفا والفريق لا يوجد به البديل المناسب وبالتأكيد لو كان العرض مُغريًا بالنسبة لنا بالتأكيد سننظر له".

واستكمل: "لم نحدد سعر أحمد أمين وكل الأرقام التي يتم تداولها على لسان مسؤولي النادي غير صحيحة".

واختتم تصريحاته قائلا: "3 ملايين دولار لبيع أوفا؟ يوجد العديد من اللاعبين المصريين سعرهم وصل إلى 100 مليون جنيه، وسعر اللاعب تحدده حاجة النادي الذي يرغب في ضمه".

وكان أوفا قد لعب 4 مباريات هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز هدفًا وصناعة مثله.

عروض القطبين

وأكد أحمد أمين أوفا، مهاجم فريق إنبي، أنه شرف لأي لاعب الانضمام للأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنهما أكبر ناديين في مصر والقارة الإفريقية.

وقال أوفا، في تصريحات خلال برنامج “كورة في الـ90” والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر راديو 9090: “حتى الآن الأهلي والزمالك لم يرسلا أي عروض رسمية لنادي إنبي من أجل التعاقد معي”.

وأضاف: “أنا تحت أمر نادي إنبي، فهو النادي الذي جعل اسمي حاليا يتردد من بين الأفضل في لاعبي الدوري الممتاز”.

وتابع: “حال تقدم الناديين بعروض رسمية، فسيكون الاختيار صعبا للغاية في وقتها”.

الاهلى انبى أحمد أمين أوفا دوري نايل 2023 مدير الكرة بنادي إنبي

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