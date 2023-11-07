الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد أمين أوفا يكشف حقيقة عروض الأهلى والزمالك لضمه

أوفا
أوفا

أكد أحمد أمين أوفا، مهاجم فريق إنبي، أنه حتى الآن لم يتحدث معه أي شخص من منتخب مصر للانضمام للمعسكر المقبل الذي سيكون في نوفمبر القادم.

وقال أوفا في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر راديو 9090: شرف كبير لأي لاعب الانضمام لمنتخب مصر وارتداء قميص منتخب بلده، وأسعى دائما للوصول لأفضل مستوياتي. 

وتابع: روي فيتوريا أعطى الأمل لكل اللاعبين في الدوري، من أجل الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترات الماضية والحالية.

عروض القطبين

أكد أحمد أمين أوفا، مهاجم فريق إنبي، أنه شرف لأي لاعب الانضمام للأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنهما أكبر ناديين في مصر والقارة الإفريقية.

وقال أوفا في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر راديو 9090: حتى الآن الأهلي والزمالك لم يرسلا أي عروض رسمية لنادي إنبي من أجل التعاقد معي.

وأضاف: أنا تحت أمر نادي إنبي، فهو النادي الذي جعل اسمي حاليا يتردد من بين الأفضل في لاعبي الدوري الممتاز.

وتابع: حال تقدم الناديين بعروض رسمية، فسيكون الاختيار صعبا للغاية في وقتها.

تفوق إنبي

قال تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى إن الفريق البترولى يمتلك لاعبين رجالا على قدر المسئولية، مؤكداً أن طموحه الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادى البترولى.

أكد تامر مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبدالغنى أن نادى إنبي يمتلك قطاع ناشئين قويا، لافتا إلى البيئة داخل النادى البترولى تساعد في التفوق والنجاح، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرارا النجاحات فى الفترة المقبلة.

وكشف المدير الفنى لفريق إنبى عن أن اللاعب الذى يمتلك الشخصية يساعده في تطويره، موضحاً أن محمد حمدى وأحمد نادر حواش من النجوم الذين يمتلكون هذه الصفات وساعدهما ذلك فى الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى.

أكد  تامر مصطفى أنه يتمنى احتراف اللاعبين الشباب فى إنبى فى أوروبا لتقديم صورة جيدة عن النادى البترولى، لافتاً إلى أنه يتمنى استمرار المستوى الجيد فى الدورى والتواجد فى المربع الذهبي بالدورى.

أوضح تامر مصطفى أن التوقف الدولى سيتسبب فى ضرر للفريق، خاصة أنهم يقدموا مستوى جيدا فى الفترة الحالية بالفوز فى آخر ثلاث مباريات، متمنياً المشاركة فى المسابقات الإفريقية فى الموسم المقبل.

انبى أحمد أمين أوفا أوفا منتخب مصر فريق إنبي

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