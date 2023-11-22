الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حرب غزة تُلقى بظلالها على حملات مرشحى الانتخابات الرئاسية

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه على مدار الأيام الماضية، فرض العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حضورًا واسعًا على حملات وتصريحات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية، وسط دعم كامل لقطاع غزة وسكانه وإدانة واضحة للاحتلال.

وأضاف خليل، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لبدء الأزمة طالبت بتكثيف الجهود من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، كما أعلنت عن التبرع لصالح المؤسسات المجتمعية وخاصة مبادرة "حياة كريمة" من أجل مساعدة الأشقاء الفلسطينييين.

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

أما حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكدت أن الأزمة في غزة تتصدر ملفات الأمن القومي، وأشادت بالدور المصري حيال القضية الفلسطينية.

وحملت الحملة الرئاسية الغرب مسئولية العدوان على غزة وطالبت بوقف فوري للحرب.

حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

أما حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، مرشح حزب الوفد الجديد للرئاسة المصرية، بدأت مرحلة الدعاية الانتخابية الخاصة به بتدشين مؤتمر شعاره "غزة في قلب الوفد"، وأكدت أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين الذي يعد الضمان الوحيد للسلام في منطقة الشرق الأوسط.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

فيما أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رفضها بشكل قاطع محاولات تهجير أهالي غزة، وطالبت الاحتلال بوقف العدوان وعدم اتباع سياسة العقاب الجماعي.

عبدالفتاح السيسي فريد زهران عبدالسند يمامة حازم عمر المرشح الرئاسي من مصر القاهرة الإخبارية

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