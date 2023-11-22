نتنياهو: سنواصل الحرب على غزة بعد انتهاء الهدنة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواته ستواصل حربها في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، مشيرًا إلى أن الحرب مستمرة حتى إعادة كل المحتجزين، لأنها مهمة مقدسة.

وأضاف نتنياهو، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لقادة مجلس الحرب الإسرائيلي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن اسرائيل مستمرة في حربها على قطاع غزة حتى تدمير الفصائل، وسنطلق سراح أطفال وسيدات مقابل إطلاق سراح محتجزينا، مشيرًا إلى أن الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين.

وأوضح أنهم يمارسون ضغوطًا عسكرية وسياسية على غزة لإطلاق سراح المحتجزين، ونستغل كل فرصة ممكنة لإعادة المحتجزين في غزة، ومستعدون لكل الاحتمالات فيما يخص صفقة التبادل بما فيها مواصلة الحرب.