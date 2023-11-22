الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات حول غزة.. سامح شكرى واللجنة الوزارية العربية الإسلامية يلتقون الرئيس الفرنسى

الوزراء العرب بعد
الوزراء العرب بعد اجتماعهم مع ماكرون

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية "باريس"، مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا. 

جاء ذلك في ختام جولة الوزراء أعضاء اللجنة المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية المنوط بهم التحرك مع الأطراف الدولية لوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية الجارية في غزة.

ملفات لقاء الوزراء مع ماكرون

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزراء الخارجية أكدوا خلال الاجتماع، على الدور الفرنسي المهم الداعم تاريخيًا  للقضية الفلسطينية، والداعي إلى تنفيذ هدنة إنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، منوهين إلى أن تحقيق الوقف غير المشروط لإطلاق النار يظل هو المسار المأمول؛ للحد من الكارثة الإنسانية التي تحدق بالقطاع.

ونقل وزراء الخارجية المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية تجاه حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاسبة مرتكبيها، فضلًا عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام، مؤكدين أن الرؤية الجامعة لتحقيق السلام والتعايش في المنطقة لن تتحقق سوى من خلال إرساء مسار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  

سامح شكري وأعضاء اللجنة الوزارية بعد لقاء ماكرون

وأضاف السفير أحمد أبوزيد أن الاجتماع أشاد بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولًا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

من جانبه، أكد شكري تطلع الدول العربية والإسلامية إلى دور رائد ومحوري لفرنسا في حل الأزمة الراهنة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وتعاملها الإيجابي مع مشروع القرار المطروح بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتطلع كذلك لوجود دور حاسم إزاء المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وقد توجه وزراء الخارجية بالشكر للجانب الفرنسي على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها.

فرنسا سامح شكري غزة الرئيس الفرنسي السعودية وزير الخارجية

الأكثر قراءة

عاجل| غزة كلمة السر.. استقالة هند صبري من برنامج الغذاء العالمي

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديوجراف)

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

الأهلى يستقر على رحيل 6 لاعبين.. ويستعد لـ"ميدياما" الغانى

الحوثيون: أطلقنا دفعة صواريخ مُجنحة على أهداف إسرائيلية جنوب فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات