الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام خليفة: قافلة "تحيا مصر" ضمت 2500 طن مساعدات لأهالينا فى غزة

هشام خليفة مدير إدارة
هشام خليفة مدير إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر

قال هشام خليفة، مدير إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن قافلة تحيا مصر التي تضمنت 179 وصلت إلى معبر رفح المصري وعبرت إلى الجانب الفلسطيني بتنسيق مع الهلال الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن القافلة تتضمن أكثر من 2500 طن من المساعدات المتنوعة، وتم تجهيزها بكل دقة وعناية مع عدد من الشركاء من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، وبيت الزكاة والصدقات.

وأوضح أن الحساب الموحد لصندوق "تحيا مصر" رقمه 037037.

 

المحور تحيا مصر 90 دقيقة

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