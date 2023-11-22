دبلوماسي سابق: إسرائيل الدولة الوحيدة بالأمم المتحدة الغير معترف بحدودها

دبلوماسي سابق:

علق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي اليوم بملك الأردن، الملك عبدالله الثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إنها ليس المرة الأولى التي يعلق فيها الرئيس السيسي، على إزدواجية المعايير منذ 7 أكتوبر الماضي وبداية العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.

وأضاف ان الرئيس السيسي شرح صراحة المعايير المزدوجة في قضية فلسطين، موضحًا أن مصطلح هدنة إنسانية يعني توقف الأعمال العسكرية لمده زمنية محددة، وفي أوقات وطرق محددة.

وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة تتفق علي وقف إطلاق النار للانتقال لمرحلة الحل السياسي والهدنة تقترب من وقف إطلاق النار ولكنها تبتعد عن وقف نهائي لإطلاق النار، مثل خطوط الهدنة التي اتفقت عليها الدول العربية واسرائيل في حرب 48.

وتابع:" الهدنة حدود مؤقتة لحين الاتفاق علي حدود نهائية واسرائيل الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي ليس لديها حدود دولية معترف بيها".