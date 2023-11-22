الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يستعين بأخبار "الدستور" فى حلقة برنامجه الليلة

أحمد موسى
أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والتي رصد خلالها ردود الأفعال على الجهود المصرية القطرية في وقف إطلاق النار بغزة والهدنة الإنسانية وتسليم عدد من الأسرى.

عناوين الأخبار كالتالي:

الخبر الأول

أستراليا تُشيد بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لهدنة بقطاع غزة

الخبر الثاني

واشنطن بوست: دور مصر فى الهدنة بمثابة دراسة لكيفية عمل الدبلوماسية الناجحة

الخبر الثالث

السفيرة الأمريكية لدى القاهرة: مصر لعبت دورًا مهمًا فى الهدنة.. ونرفض تهجير سكان غزة

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين".

وأضاف الرئيس السيسي: "أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

أخبار الدستور
أخبار الدستور
أخبار الدستور
أحمد موسى موقع الدستور اخبار الهدنة الإنسانية وقف إطلاق النار

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