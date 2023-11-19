الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الشرطة الإسرائيلية فضحت رواية نتنياهو بشأن حفل نوفا

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشرطة الإسرائيلية أجرت تحقيقًا فضح رواية نتنياهو بشأن قتل حضور حفل نوفا، موضحًا أن التحقيقات توصلت إلى أن حماس بريئة من قتل حضور الحفل.

وأضاف، “موسى”، خلال تقديم حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تحقيق الشرطة الإسرائيلية فضح رئيس الوزراء نتنياهو وكل من سار خلفه وعلى رأسهم بايدن، مشيرًا إلى أن تحقيقات الشرطة الإسرائيلية توصلت إلى أن منظمي الحفل حصلوا على موافقة لإقامة الحفل يومي الخميس والجمعة ولكن تم مد الحفل ليوم إضافي وهو يوم 7 أكتوبر وحماس لم تكن تعلم مكان الحفل الذي أقيم في مستوطنة قريبة من غزة. 

وتابع، أن جيش الاحتلال أصبح داعش لأنه قتل شعبه بواسطة طائرات الهليكوبتر، وحاول إلصاق التهمة بالمقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن جيش الاحتلال فشل في إبادة حركة حماس ولن يبيدها وطالما أنه ليس لديهم دولة سيستمرون في المقاومة حتى تكون لهم دولة محررة، والمقاومة الفلسطينية لها الحق في الدفاع عن أرضها التي تحتلها إسرائيل.

 “سي إن إن” فندت رواية تل أبيب بشأن الفيديوهات التي نشروها 

وأكد أن  “سي إن إن”، فندت رواية تل أبيب بشأن الفيديوهات التي نشروها وزعموا أنها أسلحة عثروا عليها في مستشفى الشفاء، حيث إن الفيديوهات متضاربة في توقيتات نشرها وكل ما صوره بندقيتين وليس جرينوف أو ترسانة أسلحة، ولا يوجد ما يثبت أنها تابعة لحماس.

أحمد موسى نتنياهو الشرطة الإسرائيلية فضح رواية قتل حضور حفل نوفا

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