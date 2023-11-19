إعلام عبرى: مكتب نتنياهو يدين هجوم الحوثى على السفينة الإسرائيلية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدين بشدة الهجوم الحوثي على السفينة الدولية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الحوثيون يسيطرون على سفينة عمل إسرائيلية

وكانت قد نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن إعلام إسرائيلي، أن الحوثيين يسيطرون على سفينة عمل إسرائيلية، فيما أفادت وسائل الإعلام بأن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

وقالت القناة إن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها، لكن لا يوجد على متنها أي إسرائيلي.

وكان الحوثيون أعلنوا عن أنهم سيستهدفون السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.