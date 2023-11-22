الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفيرة الأمريكية لدى القاهرة: مصر لعبت دورًا مهمًا فى الهدنة.. ونرفض تهجير سكان غزة

هيرو مصطفى جارج
هيرو مصطفى جارج

أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج، اليوم الأربعاء، بدور مصر في دعم صفقة المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإخراج الأجانب من القطاع طوال الأيام الماضية.

وقالت السفيرة الأمريكية في بيان عبر صفحة السفارة على موقع إكس، إن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني. 

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وزير الخارجية الأمريكى يشيد بدور مصر فى دعم صفقة الهدنة بغزة

وأوضحت هيرو مصطفى جارج في بيانها أن مصر أظهرت مرة أخرى طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمي، كما أظهرت أيضا كرمها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في براثن الصراع.

https://x.com/USEmbassyCairo/status/1727249680373858773?s=20

وتابعت: “بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، فإنني أيضًا أقدر وأدرك تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من غزة في أمان بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون وأفراد أسرهم”. 

وأضافت: “كما أنني ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل – وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا”.

وقالت هيرو مصطفى جارج إن الولايات المتحدة تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

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واشنطن بوست: دور مصر في الهدنة بمثابة دراسة لكيفية عمل الدبلوماسية الناجحة

السفيرة الأمريكية: الولايات المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر

وتابعت “كما قال الرئيس بايدن والوزير بلينكن، فإن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر”، مشيرة إلى أنها متمسكة بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة في الوقت الذي تتولى فيه مهام منصبها في القاهرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب في وقت سابق اليوم عن تطلعه لاستمرار التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الهدنة في غزة وضمان تنفيذها.

مصر الولايات المتحدة هيرو مصطفى جارج غزة المحتجزين

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