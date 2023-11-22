الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تقارير عبرية: 1600 جندى يعانون إعاقات جسدية جراء الحرب فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن وجود 1600 جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعانون من إعاقات جسدية جراء الحرب في قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

ومنذ قليل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، عن حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العمليات في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقال هاغاري، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته القاهرة الإخبارية، إن عدد القتلى وصل إلى 392 جنديًا منذ بدء عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ملتزمة بصفقة تبادل المحتجزين في القطاع.

وأوضح أن قوات الاحتلال ستواصل حربًا طويلة لشل قدرات الفصائل في القطاع، ولن تتوقف عن العمل حتى تحقيق أهدافها، ولا نعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لكننا مستعدون.

 

القاهرة الإخبارية إعاقات جسدية الحرب قطاع غزة

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