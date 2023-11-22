الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية في غزة

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، عن حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العمليات في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقال هاغاري، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته القاهرة الإخبارية، إن عدد القتلى وصل إلى 392 جنديا منذ بدء عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ملتزمة بصفقة تبادل المحتجزين في القطاع.

وأوضح أن قوات الاحتلال ستواصل حربًا طويلة لشل قدرات الفصائل في القطاع، ولن تتوقف عن العمل حتى تحقيق أهدافها، ولا نعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لكننا مستعدون.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي قيّم الوضع في غزة وبحث أمن القوات مع القادة، وحددنا مراحل الحرب في غزة وقائد الأركان صدق على الخطط العسكرية للأيام القادمة، وسننفذ قرارات الحكومة وباستطاعة الجيش أن يخلق الأرضية العملياتية لوقف القتال.

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال قتلى جيش الاحتلال المحتجزين قطاع غزة

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