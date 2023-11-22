المرشح الرئاسى حازم عمر: وصلنا لمرحلة النضج السياسى وجاهزون لخوض الانتخابات الرئاسية

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن حزبه لم يطرح فكرة المناقشة في خوض الانتخابات الرئاسية المصرية إلا عند الشعور بالوصول لمرحلة النضج السياسي والجاهزية لتولي المسئولية.

وأضاف عمر، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "إحنا نازلين الانتخابات للمنافسة الجادة، وهذه الجدية قد تغير من الفكر والنتائج ومن سلوك المواطنين أيضًا".

المرشح الرئاسي حازم عمر: جاهزون ولدينا كوادر وبرامج ورؤية وسياسات

وتابع: "إذا وفقنا لم نقامر بمستقبل 105 ملايين مصر، نحن جاهزون ولدينا كوادر وبرامج ورؤية وسياسات وإذا كنا نشعر بعدم الجاهزية كان ممكن تأجيل هذه الخطوة لكننا شعرنا أننا وصلنا إلى درجة من النضج والدراية والإلمام الكافى للإقدام على مثل هذه الخطوة".