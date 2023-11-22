أحمد يعقوب يوضح 4 أولويات لـ"حياة كريمة" واهتمامها بالتمكين الاقتصادي

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، إن هناك أربعة أولويات أمام مبادرة حياة كريمة، والتي تعد الأهم منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2019، مؤكدًا أن الأولوية الأولى هي إحداث التنمية للنهوض بحياة 60 مليون مواطن.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز": “الثانية تتمثل في تخفيف الأعباء عن أشقاءنا في قطاع غزة بمدهم بمساعدات طبية وغذائية، أما الثالثة هي الوعي والتي تحتل أولوية قصوى من الرئيس السيسي، لرفع حالة الوعي والتثقيف وإدماج الشباب بالعمل التطوعي وإلحاقهم بسوق العمل”.

وأشار إلى أن الأولوية الرابعة هي مركز بيانات الدولة الموحد عن طريق جمع البيانات من 27 محافظة والتنسيق والتعامل مع جهات الدولة المختلفة والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حتى يتم تكوين قاعدة بيانات الدولة الموحدة للمساعدة في اتخاذ القرار الصحيح.

المبادرة تهتم بالتمكين الاقتصادي وتمكين الشباب

وأوضح أن المبادرة تهتم بالتمكين الاقتصادي عن طريق تمكين الشباب في مشروعات صغيرة ومتوسطة والنهوض بالأسرة والطفل وذوي الهمم وكبار السن، مؤكدًا أن المبادرة أهم داعم يستهدف حياة المواطن المصري في الجمهورية الجديدة.