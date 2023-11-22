الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منسق الشرق الأوسط بالبيت الأبيض: "سنراقب تنفيذ بنود اتفاق التهدئة فى غزة"

المحتجزين الاسرائيلين
المحتجزين الاسرائيلين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن منسق شئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكجورك، أكد أنه سيعمل للتأكد من تنفيذ بنود اتفاق التهدئة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بادين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره القيادي في التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن البيت الأبيض، حيث أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يرحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بايدن يؤكد أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أنه "راضٍ تمامًا" عن توصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها 4 أيام، تفرج خلالها الحركة عن 50 امرأة وطفلًا مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل، مؤكدًا أن بعض هذه النفوس الشجاعة.. سيتم لم شملها مع عائلاتها ما إن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل.

 

 

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض بنود اتفاق التهدئة قطاع غزة المحتجزين

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