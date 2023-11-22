البرهان يصدر قرارًا بإنهاء تكليف عدد من الوزراء

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا باعتماد إنهاء تكليف عدد من الوزراء، حسبما أفادت الصفة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أعلن البيان عن إنهاء تكليف فريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين من مهام وزير الداخلية، فضلًا عن إنهاء تكليف محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل.

أيضًا إنهاء تكليف بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة، وعبدالعاطي أحمد عباس من مهام وزير الشئون الدينية والأوقاف.

كما دعا وزارة شئون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

سبعة أشهر من الحرب فى السودان

بعد سبعة أشهر من التوترات بين الجيش السوداني والميليشا المتمردة الدعم السريع التي أشعلت حربًا مدمرة، ما زال الآلاف من القتلى، ونزح الملايين، وأصبحت العاصمة الخرطوم، التي كانت مزدهرة ذات يوم، ظلًا لمجدها الماضي.

وعندما سقطت القنابل الأولى في 15 أبريل الماضي، كان سكان العاصمة ينظرون في حالة من الرعب، بينما دمرت أحياء بأكملها وتعطلت الخدمات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم بؤسهم.

وهرع أولئك الذين تمكنوا من الهروب من إراقة الدماء والدمار إلى ساحل البحر الأحمر على بعد حوالي 1000 كيلومتر (621 ميلًا) إلى الشرق.

وأصبحت بورتسودان، التي تضم الآن المطار الوحيد العامل في السودان، ملاذا للمدنيين الفارين ومركز عبور للأجانب الذين يغادرون الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

وسرعان ما امتلأت صفوف المباني الاستعمارية البيضاء بأولئك الذين غادروا الخرطوم، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والمسئولون الحكوميون الذين أقاموا مكاتب مؤقتة.

وفي أواخر أغسطس الماضي، انضم إليهم قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، الذي يواجه مقاتلوه مقاتلي نائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الصراع.