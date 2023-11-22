الرئيس السيسى لـ مجموعة العشرين: “لا بديل عن وقفة لتحكيم الضمير الإنسانى”

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الصمت لم يعد خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته للقمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20 المنعقدة اليوم الأربعاء: "لم نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نُحكم فيها الضمير الإنساني وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة".

وتابع: "يجب فعل ذلك بما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها".