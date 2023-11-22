كيف تنجح مصر في زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين؟

وضع الاستشاري التأميني أمير مقار عدة مقترحات لتطوير وزيادة الناتج القومي لمصر من صناعة التأمين حيث تعد أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أي دولة، كونها توفر حماية مالية للأفراد والشركات وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

قال أمير لـ"الدستور" إنه لتعزيز الاطار التشريعي يمكن لمصر تحسين بيئة الأعمال والتأمين من خلال تحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بالتأمين وضبط السوق حيث يمكن أن يساهم ذلك في خلق بيئة استثمارية ملائمة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وأكد أنه من خلال زيادة الوعي بأهمية التأمين وفوائده، يمكن لمصر زيادة عدد المشتركين في برامج التأمين حيث يمكن أن تتضمن هذه الجهود حملات توعية وبرامج تثقيفية للجمهور والشركات.

وأوضح أنه يمكن لمصر تلبية احتياجات السوق المتغيرة من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وملائمة على سبيل المثال، يمكن تقديم منتجات تأمينية مخصصة للقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والابتكار.

وأشار إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في عمليات التأمين كاستخدام التحليلات الضخمة والذكاء اصطناعي في تقديم خدمات تأمين أكثر كفاءة وتكلفة فعالة، لافتًا إلى أنه يمكن أن يساهم التحول الرقمي في تبسيط عمليات التأمين وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء.

أوضح أنه يمكن لمصر دعم بيئة ريادية ملائمة للابتكار في صناعة التأمين وتشجيع شركات التأمين على تطبيق الأفكار الجديدة والمبتكرة لتلبية الاحتياجات الناشئة في السوق.

أكد أنه من خلال التعاون مع الشركات الدولية والمؤسسات المالية العالمية، يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والممارسات العالمية في صناعة التأمين، وتعزيز تواجدها الدولي.

أشار إلى أن تعزيز الإدارة والرقابة في صناعة التأمين يمكن أن يسهم في زيادة الثقة في هذا القطاع وتعزيز الشفافية والمساءلة، لافتًا إلى أنه في الختام، يمكن لمصر زيادة الناتج القومي من صناعة التأمين من خلال تبني استراتيجيات شاملة تركز على التحسين المستمر والابتكار وتحسين البنية التحتية القطاعية.