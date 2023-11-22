كيف تنجح مصر فى زيادة حجم الصادرات من الملابس الجاهزة

قال ابراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، وتشكل مصادرة العديد من الوظائف والإيرادات.

تحسين الجودة والتصميم

وأضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أنه يمكن لمصر زيادة حجم صادراتها عن طريق تحسين جودة الملابس وتطوير تصميمات أكثر جاذبية وتنوعًا من خلال فهم احتياجات الأسواق الدولية، ومواكبة أحدث الاتجاهات في عالم الموضة، يمكن لمصر تحقيق تنافسية أفضل وزيادة جاذبية منتجاتها.

تعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا

أشار إلى أنه يمكن لمصر الاستثمار في تحديث وتطوير البنية التحتية الصناعية واعتماد تقنيات إنتاج حديثة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

توسيع الوجهات السوقية

أكد أنه من خلال توسيع شبكة الصادرات والتوجه نحو أسواق جديدة، يمكن لمصر زيادة حجم صادراتها، يجب أن تركز جهود التسويق والترويج على البلدان التي تظهر نموًا اقتصاديًا وطلبًا متزايدًا على الملابس.

تعزيز التعاون الدولي

وأوضح أنه يمكن لمصر تعزيز التعاون مع الشركات الدولية من خلال التعاون مع شركاء دوليين في مجال صناعة الملابس والموضة، يمكن أن تستفيد مصر من نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوسيع قاعدة العملاء.

تشجيع الاستثمار المباشر

وأكد أن يمكن لمصر تشجيع الاستثمارات المباشرة في صناعة الملابس من خلال توفير بيئة أعمال ملائمة وتسهيلات للمستثمرين، يمكن أن يسهم ذلك في زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين التكنولوجيا والكفاءة.

تحسين البنية التحتية اللوجستية

أوضح أنه لا بد تحسين البنية التحتية اللوجستية وسهولة حركة البضائع والشحن يمكن أن يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في عمليات الصادرات.

أشار الي أنه يتطلب زيادة حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة جهودًا متكاملة ومتواصلة من القطاع الحكومي والخاص، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المناسبة، يمكن لمصر تحقيق نمو مستدام وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.