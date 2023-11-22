اليونيسيف: مليون طفل في غزة يعانون من أزمة كارثية تتعلق بالأمن الغذائي

قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، اليوم الأربعاء، إنه يجب إنهاء الحرب في غزة ووقف عمليات قتل واستهداف الأطفال بشكل فوري.

وأضافت المديرة التنفيذية لليونيسيف: "أثناء زيارتي لغزة رأيت أطفالا في الحضانات يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية"، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الأطفال في غزة في حاجة إلى رعاية صحية نفسية.

وتابع: "مليون طفل في غزة يعانون من أزمة كارثية تتعلق بالأمن الغذائي، وأكثر من 5300 طفل قتلوا في 45 يوما فقط في قطاع غزة الذي أصبح أخطر مكان في العالم على الأطفال".

1200 طفل لا يزالون تحت الركام

كما أفادت بأن هناك تقارير تشير إلى أن أكثر من 1200 طفل لا يزالون تحت الركام في غزة، قائلة إن الحرب في غزة تسببت في أكبر خسارة في الأرواح بين العاملين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ودعت المديرة التنفيذية لليونيسيف إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة توقف الهجمات في جنوب قطاع غزة يجب على الفور.

كما دعت إلى إعادة فتح جميع المعابر في قطاع غزة وضمان وصول مياه نظيفة إلى القطاع، مردفة: "الدمار في قطاع غزة وقتل المدنيين لن يحقق أي نتيجة".