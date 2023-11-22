الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استدعاء جينى هيرموسو للشهادة فى القضية ضد لويس روبياليس

جيني هيرموسو - لويس
جيني هيرموسو - لويس روبياليس

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، أن الإسبانية جيني هيرموسو بطلة كأس العالم للسيدات، تم استدعاؤها للشهادة في القضية المرفوعة على لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم وذلك حول مزاعم التحرش الجنسي.

فاز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات بعد التغلب على إنجلترا بهدف دون مقابل في سيدني الأسترالية في شهر أغسطس الماضي، أعقبه قبلة من روبياليس لهيرموسو أثناء تتويج الفريق بالبطولة، التي طغت على الأحداث، وقالت اللاعبة في أكثر من مناسبة إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وبحسب القضاظ الإسباني فإن هيرموسو ستدلي بشهادتها في القضية ضد روبياليس.

وتقدمت هيرموسو بشكوى جنائية، ثم تقدمت بعد ذلك بشكوى بدعوى التحرش الجنسي للمحكمة، وسيكون على المحكمة الآن أن تقرر موعد المحاكمة.

وحال إدانته، فإن روبياليس يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 4 أعوام.

واستمع القاضي فرانشيسكو دي خورخي أقوال العديد من الشهود بالفعل، بما في ذلك زميلات هيرموسو في الفريق.

كان روبياليس قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن أي نشاط رياضي لمدة 3 أعوام من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

جيني هيرموسو كأس العالم للسيدات لويس روبياليس التحرش التحرش الجنسي

مواد متعلقة

ديكو بعد إصابته: بابلو جافي لا يمكن استبداله في برشلونة

لاعب برشلونة السابق يخسر 13 مليون يورو بسبب الاحتيال

حارس أوروجواي: فالفيردي رفض عرضًا ضخمًا من السعودية.. وداروين نونيز يود اللعب هناك

ليونيل سكالونى يلمح للرحيل عن تدريب منتخب الأرجنتين

منتخب هولندا يكتسح جبل طارق.. وفرنسا يتعادل مع اليونان فى تصفيات يورو 2024

إنتر ميامي ينفي مشاركته في كأس موسم الرياض بالسعودية

منتخب المغرب يفوز على تنزانيا بثنائية فى تصفيات كأس العالم

منتخب السعودية يهزم الأردن بثنائية فى تصفيات كأس العالم وأمم آسيا

الأكثر قراءة

صدقى صخر: شعرت بأننى الخائن فى الحلقة الأخيرة من "صوت وصورة"

بـ 50 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضية غسيل أموال

عاجل.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع تاكيس جونياس

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه

البيت الأبيض: بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره القيادى فى اتفاق الهدنة

الداخلية تكشف حقيقة تعدي رجال الشرطة على مواطن سيناوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات