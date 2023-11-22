استدعاء جينى هيرموسو للشهادة فى القضية ضد لويس روبياليس

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، أن الإسبانية جيني هيرموسو بطلة كأس العالم للسيدات، تم استدعاؤها للشهادة في القضية المرفوعة على لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم وذلك حول مزاعم التحرش الجنسي.

فاز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات بعد التغلب على إنجلترا بهدف دون مقابل في سيدني الأسترالية في شهر أغسطس الماضي، أعقبه قبلة من روبياليس لهيرموسو أثناء تتويج الفريق بالبطولة، التي طغت على الأحداث، وقالت اللاعبة في أكثر من مناسبة إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وبحسب القضاظ الإسباني فإن هيرموسو ستدلي بشهادتها في القضية ضد روبياليس.

وتقدمت هيرموسو بشكوى جنائية، ثم تقدمت بعد ذلك بشكوى بدعوى التحرش الجنسي للمحكمة، وسيكون على المحكمة الآن أن تقرر موعد المحاكمة.

وحال إدانته، فإن روبياليس يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 4 أعوام.

واستمع القاضي فرانشيسكو دي خورخي أقوال العديد من الشهود بالفعل، بما في ذلك زميلات هيرموسو في الفريق.

كان روبياليس قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن أي نشاط رياضي لمدة 3 أعوام من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).