الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: إسرائيل تدّعى أنها اعترضت صاروخ كروز بالقرب من إيلات

غزة
غزة

نشر جيش الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي زعمًا أنه اعترض صاروخ كروز بالقرب من مدينة إيلات الساحلية الجنوبية.

وجاء في رسالة على تطبيق التلجرام وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى: في أعقاب التقرير المتعلق بتسلل طائرة معادية في منطقة مدينة إيلات، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه إسرائيل. ولم يتم تحديد أي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وتقع إيلات في جنوب إسرائيل على الطرف الشمالي للبحر الأحمر، وقد سبق أن تم استهدافها خلال الصراع بنيران بعيدة المدى من قطاع غزة ومن قبل قوات الحوثي اليمنية.


توقيف بعض رحلات المراقبة بطائرات بدون طيار فوق غزة كجزء من الاتفاق بين إسرائيل وفلسطين

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وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة سي إن إن أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستوقفان رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة لمدة ست ساعات كل يوم خلال الهدنة المؤقتة.

أعطى نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر هذه المعلومات لشبكة CNN، التي ذكرت: ويحلق الجيش الأمريكي حاليًا بطائرات استطلاع بدون طيار فوق غزة لدعم إسرائيل في جهودها للعثور على الرهائن.

 وكان مسئولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق إن المعلومات الاستخبارية الأمريكية التي يتم جمعها لا تستخدم في عمليات فتاكة، في حين تم الإبلاغ سابقًا عن توقف رحلات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، فإن تعليقات فاينر هي أول تأكيد رسمي على أن الولايات المتحدة ستشارك أيضًا في التوقف.

من المقرر إطلاق سراح خمسين امرأة وطفلًا محتجزين لدى حماس وجماعات أخرى في غزة منذ 7 أكتوبر، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في اتفاق توسطت فيه قطر بدعم من الولايات المتحدة. ووفقًا لحماس، ستطلق إسرائيل سراح 150 سجينًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية وستسمح لمئات شاحنات المساعدات يوميًا بعبور حدود رفح مع مصر، لتوفير الإمدادات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وقُتل أكثر من 100 فلسطيني في غزة يوم الأربعاء مع استمرار القوات الإسرائيلية في مهاجمتها عبر القطاع من البر والبحر والجو قبل الهدنة المؤقت.

 وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي: "لا يزال أمامنا على الأرجح، ربما يوم إضافي قبل أن ينضج هذا الشيء، ويمكن أن تحدث الأمور في ذلك اليوم. وأفترض أن اليوم سيكون يوم قتال في غزة".

ويوقف الاتفاق مؤقتًا الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع حتى الآن. وقد أودى هذا الهجوم بحياة ما لا يقل عن 14,000 فلسطيني في غزة، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وأكثر من 1,200 شخص في إسرائيل، معظمهم كانوا ضحايا الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر.

 وأشارت تقارير إعلامية غير مؤكدة إلى أن وقف إطلاق النار قد يبدأ في الساعة 10 صباحًا الخميس، ولم يتم التحقق من أرقام الضحايا الصادرة خلال الصراع بشكل مستقل من قبل الصحفيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن صفقة الرهائن كانت "نتيجة للدبلوماسية الدءوبة والجهود المتواصلة عبر الوزارة والحكومة الأمريكية الأوسع". 

وقال بلينكن: "بينما يمثل هذا الاتفاق تقدمًا كبيرًا، فإننا لن نرتاح طالما استمرت حماس في احتجاز الرهائن في غزة، ومن المقرر أن يقوم حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، بجولة إقليمية بعد الإعلان عن الصفقة".

إيلات الساحلية صاروخ كروز الجيش الاحتلال

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