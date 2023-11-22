الشرشابي يتفقد أعمال رفع كفاءة حديقة لؤلؤة روكسي (صور)

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة، جولة بمنطقة مصر الجديدة.

وتفقد خلالها أعمال رفع كفاءة الأسوار الخارجية والبوابات والمشايات الداخلية لحديقة لؤلؤة روكسي بمصر الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية لتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة وإعاده المظهر الحضاري والجمالي لها.

كما تفقد الشرشابي، حديقة قصر الشمع والمشتل التابع لمصر القديمة بمحور متحف الحضارات في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على تحسين الموقع العام بكل أرجاء القاهرة.

رفع كفاءة النظافة بالمحاور الرئيسية بالمقطم

ودفعت المركزية للنظافة بفرق العمل بالإنقاذ المركزي؛ لرفع كفاءة النظافة بالمحاور الرئيسية بالمقطم ابتداءً بمحور وكورنيش المقطم ومحور عبدالمجيد محمود، ومحور حسب الله الكفراوي، بكل الاتجاهات في إطار المتابعة المستمرة واليومية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحاور.

وقامت المركزية للإنارة باستكمال أعمال فرد كابلات الانارة لكل أعمدة الإنارة بطول الطريق بعين الحياة وامتداد محور الحضارات بمصر القديمة في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمركزية للإنارة بقيادة المهندس طارق مهدي رئيس المركزية بسرعة إنجاز مشروع منظومة الانارة بمنطقه عين الحياة والمحاور المحيطة بها من الكورنيش الجنوبي حتي نهايه محور الحضارات وارتباطه بمحور طه حسين مع ياسر رزق ومتفرعاته.

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة