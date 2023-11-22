قيادي بـ"مستقبل وطن": إعلان الهدنة بغزة يؤكد دور مصر القوى في دعم الفلسطينيين

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بنجاح الجهود المصرية والوساطة المشتركة مع دولة قطر والولايات المتحدة، فى التوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسري والمحتجزين لدى الطرفين بين حماس والكيان الإسرائيلي المحتل لمدة أربعة أيام تبدأ من صباح غدا الخميس، مؤكدا أن ذلك يدل على الدور المصري القوى فى دعم القضية الفلسطينية.

إعلان الهدنة الإنسانية بغزة

وقال عبدالغني، فى بيانه اليوم، إن الجهود المصرية مستمرة للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، بجانب استمرار العمل على إدخال أكبر عدد من المساعدات الإغاثية والقوافل الإنسانية بشكل دائم، والوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

مصر نادت بالهدنة الإنسانية منذ قمة القاهرة للسلام

وذكر أن مصر نادت بالهدنة الإنسانية منذ قمة القاهرة للسلام ولعبت الدبلوماسية المصرية دور كبير فى تحقيق ذلك من أجل إنقاذ أهالي غزة من العدوان الغاشم المستمر عليهم، بالإضافة إلى أن هناك جهودا مستمرة تبذلها الدولة للوصول لحلول نهائية ومستدامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لجميع الحقوق الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار بأن الجهود المصرية، نجحت في فرض إرادتها، بإدخال المساعدات واستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية، مما يؤكد على دور مصر الثابت والفاعل والقوى، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر.

ولفت عبدالغني إلى أن هذه الهدنة ستساهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيا إلى حتمية استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل.