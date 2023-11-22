انطلاق أولى سلسلة ندوات "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" بـ"ألسن سوهاج"

انطلقت بكلية الألسن بجامعة سوهاج، أولى سلسلة الندوات التوعوية تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"، ضمن المبادرة التي أطلقتها الجامعة لتوعية كافة منسوبيها وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن تلك الندوات تهدف إلى رفع الوعي بأهمية مشاركة جميع منسوبي الجامعة في الاستحقاق الرئاسي بممارسة حقهم الانتخابي، وتلبية نداء الوطن وأداء واجبهم فيه بكل شفافية لضمان استمرار الاستقرار، من خلال أهم حدث سياسي محلي وهي الانتخابات الرئاسية في مصر، باعتباره حدثًا يتوجه العالم نحوه لمتابعته، لما لمصر من دورٍ محوريّ في المنطقة.

ومن جانبه ثمن الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدور الإيجابي للمشاركة في الانتخابات كركيزة أساسية في بناء الوطن، مضيفًا أن الندوة تضمنت التعريف بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية، كأحد دعائم الاستحقاقات الدستورية الهامة، للمشاركة في دعم استمرار الأمن والأمان وبناء الدولة، خاصة في ظل التحديات في الآونة الأخيرة.

وأضاف الدكتور ناصر حجي عميد الكلية، أن الندوة شهدت إقبال وحشد كبير من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحًا أن المشاركة فيها تعد نوعًا من أنواع رد الجميل للوطن لضمان استمرار الحرية والأمن والأمان، مؤكدًا أن من أهم الفئات المستهدفة بالحملة هي فئة الشباب، داعيًا إياهم إلى عدم الانسياق خلف الفتن والشائعات من خلال إثراء الوعي السياسي وإدراك حقيقة الأمور.

فيما شارك وفدًا من طلاب جامعة سوهاج ببرنامج الذكاء الاصطناعي والحاسبات بكلية الهندسة، وبرنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم، في فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا cairo ICT 23، والذي نظمته منظمة المعارض التجارية الدولية، بمشاركة وزارات التعليم، الصحة، التعليم العالي، العدل، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الدورة ٢٧ لمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويستمر حتى يوم ٢٢ نوفمبر بمشاركة أكثر من ٥٠٠ شركة إقليمية ودولية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مع التركيز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن مشاركة الطلاب في تلك الفعاليات جاءت حرصًا من الجامعة على مشاركة أبنائها في مثل تلك الفعاليات والملتقيات لتزويدهم بالمعرفة والخبرة في مجال الصناعة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، أن الوفد الطلابي المشارك في فعاليات المعرض ضم ٥٢ طالبا وطالبة، تحت إشراف الدكتور مؤيد محمد عبدالرحمن منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم، حيث تعرف الطلاب خلال مشاركتهم على الشركات المصرية والعالمية المختلفة، وما تقدمه من خدمات ودورات تدريبية في مجال الصناعة والذكاء الاصطناعي، كما تم اطلاعهم علي كل ماهو جديد في مجالات سوق العمل.

وأضاف الدكتور مؤيد محمد عبد الرحمن، أنه حصل عدد من الطلاب على الجوائز خلال مشاركتهم في المسابقات الخاصة .بالشركات المختلفة بالمعرض