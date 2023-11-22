الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية"| لبنان تُرحب بالتوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في غزة

لبنان
لبنان

رحَّب لبنان بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى وقفٍ كامل ودائم لإطلاق النار، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة

وفي وقتٍ سابق، رحَّب السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وبدوره، أكد رئيس وزراء هولندا، مارك روت، ضرورة استغلال الهدنة في قطاع غزة؛ لإيصال كميات كبيرة من المساعدات للأبرياء.

ووجَّه رئيس وزراء هولندا، الشكر لمصر وقطر والولايات المتحدة، على جهودهم في التوصل إلى هدنة بقطاع غزة.

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القاهرة الإخبارية لبنان قطاع غزة اطلاق النار الوساطة المصرية هدنة انسانية

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