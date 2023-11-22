الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: مصر ساهمت في انفراجة دبلوماسية كبيرة بغزة بعد 7 أسابيع من الصراع

الهدنة في غزة
الهدنة في غزة

أكدت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، أن وساطة مصر وقطر ساهمت في انفراجة دبلوماسية كبيرة بعد قرابة 7 أسابيع من الصراع والعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تحول القطاع إلى مقبرة جماعية وتفاقم الأزمة الإنسانية، لتكون الهدنة بمثابة طوق إنقاذ للقطاع.

CNN: ارتياح كبير في إسرائيل وغزة بعد الهدنة

وتابعت “CNN” أن الإعلان عن الهدنة الإنسانية قوبل بارتياح وترقب كبير من جانب عائلات المحتجزين الذين ينتظرون الآن المزيد من الأخبار عن أحبائهم، بالإضافة إلى ارتياح في غزة التي تعيش تحت حصار وقصف وأوضاع إنسانية صعبة للغاية.

وأضافت أن الهدنة قوبلت بردود فعل إيجابية على الساحة الدولية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر بإيجاد حل "مستدام" للشعب الفلسطيني، في حين قال رئيس وزراء قطر إن بلاده تأمل أن يؤدي هذا التطور إلى "اتفاق شامل ومستدام يضع حدا للحرب ووقف إراقة الدماء". 

وقالت " CNN” إن اتفاق الهدنة المعلن جاء بعد أسابيع من المفاوضات التي شملت الولايات المتحدة ومصر، ووافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد اجتماع استمر ست ساعات وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه متوتر وعاطفي.

 إسرائيل ترحب بتمديد الهدنة 

وأضافت أن إسرائيل ترحب بتمديد الهدنة إلى ما بعد فترة الأيام الأربعة الأصلية، وقالت في بيان لها إنه سيتم إضافة يوم إضافي لكل 10 محتجزين إضافيين متاحين للإفراج عنهم. 

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وقالت أمانة مجلس الوزراء الإسرائيلي إنه في المرحلة الأولى، سيتم إطلاق سراح 150 أسير فلسطيني على أربع مراحل على مدار أربعة أيام، مع إطلاق سراح الفلسطينيين بشرط تسليم ما لا يقل عن 10 محتجزين إسرائيليين إلى قوات الأمن الإسرائيلية كل يوم. 

إسرائيل تخطط لاستئناف حملتها الجوية والبرية

ولكنها أوضحت أيضًا أن إسرائيل تخطط لاستئناف حملتها الجوية والبرية "لاستكمال القضاء على حماس" بمجرد انتهاء هذه الجولة من إطلاق سراح المحتجزين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس إن الجيش لا يزال يعمل على تحديد التوقيت الدقيق لإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضحت الشبكة أن الصفقة جاءت بعد ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية من عائلات المحتجزين، الذين طالبوا بإجابات وإجراءات من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يأتي وسط ضغوط دولية متزايدة لمزيد من الدعم الإنساني لشعب غزة.

تبييض المعتقلات الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين

وتابعت أن حماس تسعى لتبييض المعتقلات الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي 8300 أسير، بحسب قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وهي منظمة غير حكومية، ومن بين هؤلاء الـ 8300، يوجد أكثر من 3000 محتجز فيما تسميه إسرائيل "الاعتقال الإداري"، والذي تقول منظمة العفو الدولية إنه يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى.

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