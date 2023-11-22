جدول امتحانات نوفمبر بمختلف مراحل التعليم في الجيزة
نشرت محافظة الجيزة جداول امتحانات شهر نوفمبر 2023 لجميع طلاب مدارس تعليم الجيزة
وجاء الجدول في المراحل " ابتدائى – إعدادى – ثانوى " وخلال الفترة من يوم الخميس 30 نوفمبر، حتى يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.
أولًا: جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي
الخميس: اللغة العربية - التربية الدينية.
الأحد: العلوم - مهارات مهنية.
الاثنين: دراسات اجتماعية - ولغة
الثلاثاء: الرياضيات -ICT تكنولوجيا المعلومات
ثانيًا: امتحان الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي
الخميس: تربية دينية - لغة عربية.
الأحد: حاسب آلي - اللغة الانجليزية.
الاثنين: تربية فنية - علوم.
الثلاثاء: جبر وهندسة.
- الأربعاء: تربية رياضية - دراسات.
ثالثًا: امتحانات الصف الأول الثانوى العام
الخميس: اللغة العربية - الكيمياء.
الأحد: اللغة الأجنبية الأولى - الفلسفة.
الاثنين: الفيزياء - اللغة الأجنبيه الثانية.
الثلاثاء: الأحياء - التاريخ.
الأربعاء: الرياضيات - الجغرافيا.
رابعًا: جدول امتحان الصف الثاني الثانوي العام
الخميس: لغة أجنبية علمي وأدبية
الاحد: العلمي “ لغة عربية وأحياء”
الأحد: الأدبي “ لغة عربية وفلسفة”
الأثنين: العلمي “ جبر وحساب مثلثات وفزياء ”
الأثنين: الأدبي “ جبر وحساب مثلثات وتاريخ ”
الثلاثاء: علمي “ اللغة الأجنبية الثانية وتطبيقات رياضيات”
الثلاثاء أدبي “ اللغة الأجنبية الثانية وجغرافيا ”
الأربعاء: علمي “ الكيمياء ”
الأربعاء:، أدبي “ علم نفس وإجتماع”