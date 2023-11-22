جدول امتحانات نوفمبر بمختلف مراحل التعليم في الجيزة

نشرت محافظة الجيزة جداول امتحانات شهر نوفمبر 2023 لجميع طلاب مدارس تعليم الجيزة

وجاء الجدول في المراحل " ابتدائى – إعدادى – ثانوى " وخلال الفترة من يوم الخميس 30 نوفمبر، حتى يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

أولًا: جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

الخميس: اللغة العربية - التربية الدينية.

الأحد: العلوم - مهارات مهنية.

الاثنين: دراسات اجتماعية - ولغة

الثلاثاء: الرياضيات -ICT تكنولوجيا المعلومات

ثانيًا: امتحان الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي

الخميس: تربية دينية - لغة عربية.

الأحد: حاسب آلي - اللغة الانجليزية.

الاثنين: تربية فنية - علوم.

الثلاثاء: جبر وهندسة.

- الأربعاء: تربية رياضية - دراسات.

ثالثًا: امتحانات الصف الأول الثانوى العام

الخميس: اللغة العربية - الكيمياء.

الأحد: اللغة الأجنبية الأولى - الفلسفة.

الاثنين: الفيزياء - اللغة الأجنبيه الثانية.

الثلاثاء: الأحياء - التاريخ.

الأربعاء: الرياضيات - الجغرافيا.

رابعًا: جدول امتحان الصف الثاني الثانوي العام

الخميس: لغة أجنبية علمي وأدبية

الاحد: العلمي “ لغة عربية وأحياء”

الأحد: الأدبي “ لغة عربية وفلسفة”

الأثنين: العلمي “ جبر وحساب مثلثات وفزياء ”

الأثنين: الأدبي “ جبر وحساب مثلثات وتاريخ ”

الثلاثاء: علمي “ اللغة الأجنبية الثانية وتطبيقات رياضيات”

الثلاثاء أدبي “ اللغة الأجنبية الثانية وجغرافيا ”

الأربعاء: علمي “ الكيمياء ”

الأربعاء:، أدبي “ علم نفس وإجتماع”

جدول امتحانات

جدول امتحانات

جدول امتحانات