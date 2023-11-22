الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جدول امتحانات نوفمبر بمختلف مراحل التعليم في الجيزة

مبنى محافظة الجيزة
مبنى محافظة الجيزة

نشرت محافظة الجيزة جداول امتحانات شهر نوفمبر 2023 لجميع طلاب مدارس تعليم الجيزة

وجاء الجدول في المراحل " ابتدائى – إعدادى – ثانوى " وخلال الفترة من يوم الخميس 30 نوفمبر، حتى يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

أولًا: جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

الخميس: اللغة العربية - التربية الدينية. 
الأحد: العلوم - مهارات مهنية.
الاثنين: دراسات اجتماعية - ولغة 
الثلاثاء: الرياضيات -ICT تكنولوجيا المعلومات  

ثانيًا: امتحان الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي 

الخميس: تربية دينية - لغة عربية.
الأحد: حاسب آلي - اللغة الانجليزية.  
الاثنين: تربية فنية - علوم.
الثلاثاء: جبر وهندسة. 

- الأربعاء: تربية رياضية - دراسات. 

ثالثًا: امتحانات الصف الأول الثانوى العام

الخميس: اللغة العربية - الكيمياء.

الأحد: اللغة الأجنبية الأولى - الفلسفة.

الاثنين: الفيزياء - اللغة الأجنبيه الثانية.

الثلاثاء: الأحياء - التاريخ.

الأربعاء: الرياضيات - الجغرافيا.

رابعًا: جدول امتحان الصف الثاني الثانوي العام 

الخميس: لغة أجنبية علمي وأدبية 

 الاحد: العلمي “ لغة عربية وأحياء” 

الأحد: الأدبي “ لغة عربية وفلسفة” 

الأثنين: العلمي “ جبر وحساب مثلثات وفزياء ” 

الأثنين: الأدبي “ جبر وحساب مثلثات وتاريخ ” 

الثلاثاء: علمي “ اللغة الأجنبية الثانية وتطبيقات رياضيات” 

الثلاثاء أدبي “ اللغة الأجنبية الثانية وجغرافيا ” 

الأربعاء: علمي “ الكيمياء ” 

الأربعاء:، أدبي “ علم نفس وإجتماع” 

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات امتحانات نوفمبر تعليم الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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