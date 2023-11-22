الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اختيار الخبير السياحي كريم المنباوي رئيس SITE المنظمة الدولية لسياحة الحوافز والمؤتمرات

كريم المنباوي
كريم المنباوي

 

 

 

اليوم تم اختيار الخبير السياحي كريم المنباوي عضو مجلس ادارة الغرف السياحية لاختياره  رئيسًا لمنظمة SITE ( Society of Incentive Travel Executive ) لعام 2024،  ليصبح اول افريقي عربي يتقلد هذا المنصب.وذلك تأكيد لمكانة السياحة المصرية، ويدعم جهود تطوير سياحة الحوافز والمؤتمرات..
 

واذ تؤكد الغرفة أهمية هذا الإختيار والذي يعد دلالة ليس فقط على تميز وخبرة السيد كريم المنباوي، إنما يأتي كذلك تعبيرا عن الثقة الدولية الكبيرة في صناعة السياحة المصرية ومسؤوليها.


كما تؤكد الغرفة أن تواجد المنباوي على رأس تلك المنظمة المعنية بالأساس بسياحة الحوافز إنما يصب في صالح الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتطوير وتنمية سياحة الحوافز التي تعد أحد أهم الأنماط السياحية في العالم وتتمتع فيه مصر بإمكانيات كبيرة.

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المنصب السياحي الدولي المهم جاء 


الجدير بالذكر أن اختيار كريم المنباوي لهذا المنصب السياحي الدولي المهم جاء في الاجتماع الذي انعقد مؤخرا بمقر منظمة SITE في ولاية شيكاغو الأمريكية، وتعد SITE المنظمة الدولية المهتمة بسياحة الحوافز والمؤتمرات حول العالم وتبذل جهدا كبيرا لدعم جهود تطوير هذا النمط السياحي المهم....


وقد احتفلت منظمة  SITE هذا العام في مؤتمرها السنوي بنيويورك باليوبيل الذهبي للمنظمة ومن المقرر أن يتسلم المنباوي رئاسة المنظمة لعام 2024 خلال مؤتمرها السنوي الذي يعقد في فبراير المقبل بمدينة اسطنبول التركية بحضور أعضاء المنظمة البالغ عددهم حوالي 3 آلاف عضو، ويتكون مجلس إدارة المنظمة من 15 مقعدًا يمثلون مختلف أنحاء العالم ويستمر  لمدة 3 سنوات

 

تتقدم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتهنئة إلى الخبير السياحي كريم المنباوي عضو مجلس ادارة الغرف لاختياره  رئيسًا لمنظمة SITE ( Society of Incentive Travel Executive ) لعام 2024، لكونة المصري الاول لتوالي هذا المنصب 

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