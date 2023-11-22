البحر الأحمر تُعلن استمرار فتح باب التقدم لجائزة المبدع الصغير حتى 31 ديسمبر

أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دورتها الرابعة حتى 31 ديسمبر 2023، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في مجالات (القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية).

يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم ورعاية الموهوبين الصغار، عن طريق اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات المتعددة وتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير تتويجًا لهذه المواهب الإبداعية ودعم وصقل قدراتهم.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين، الأولى من 5 حتى 12 عامًا، والثانية من 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم على التعلم والإبداع والابتكار، والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

كان محافظ البحر الأحمر وجه بالإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير بالمدارس وبمراكز الشباب وعبر صفحات التواصل والصفحة الرسمية للمحافظة، وكلف رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية بالإعلان عن الجائزة ونشرها لتصل لكل المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء والمبدعين للمشاركة في أقسام المسابقة.

يذكر أن شروط مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة تتمثل في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عام كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عاما كمستوى ثاني وتقدم الأعمال باللغة العربية فقط ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.