سيدة تخلع زوجها: «يتاجر بي مع الشباب على الشات»

“ بيتاجر بيا على الشات وبياخد كروت شحن من الناس “ بهذه الكلمات بدأت ”نيفين محروس” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه.

وقالت الزوجة: “اكتشفت بعد ثلاث سنوات أن زوجى بيتاجر بصورى على مواقع التواصل الاجتماعى ومنذ ذلك الوقت وأنا مصدومة وقررت خلعه والبعد عنه”.



وتابعت : تزوجته بعد قصة حب ولم يسفر زواجنا عن إنجاب أطفال وكانت حياتنا مستقرة، حتى تشاجر مع مديره بجهة عمله وتم رفده وأصبح عاطلا، سعى للبحث عن فرصة آخرى لكن المرتبات كانت ضعيفة فرفض.

وتستطرد نيفين: بدأ يقضى معظم وقته على الانترنت ويطلب منى ارتداء ملابس ضيقة وكان يقوم بتصويرى وفى كل مرة أرفض كان يتحجج بأننى أخرج لعملى وأتركه بمفرده فيشاهد صورى لتسليته، لم يكن فى مخيلتى بأنه يستخدم هذه الصور فى استدراج الشباب،بل الأخطر أنه كان يطلب منى ارسال فويس بصوتى أخبره فيه بحبي الشديد له، ولم أتخيل مطلقا ما يفعله.

وقالت، مؤخرا اكتشفت حقيقته، فى يوم خرج مسرعا عندما علم بمرض والده ونقله للمستشفى وترك هاتفه وجهاز لاب توب خاص به وبالبحث فيهما وجدت بينه وبين عدد من الشباب محادثات إباحية ويوهمهم أنه أنثي ويرسل لهم صورى فى مقابل كروت شحن، فضلا عن استخدامه لبرنامج يقوم فيه بتغيير الصوت ويتحدث معهم ويقول لهم ألفاظ خارجة، وبمواجهته إنهال على بالضرب، قائلا: إن والده مريض وفى آخر أيامه وأنا اتحدث معه بأمور تافهه، تركت منزل الزوجية وفضحت أمره أمام الجميع ولجأت لخلعه.