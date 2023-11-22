"إكسترا نيوز": عبور 90 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى غزة.. واستقبال 9 مصابين

رصد هشام عبدالتواب، موفد قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، الجهود المصرية لتقديم كل الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة، والتطورات الجارية منذ أمس.

وأشار عبدالتواب، إلى استمرار دخول شاحنات المساعدات منذ أمس حتى وصلت اليوم إلى 90 شاحنة محملة بمختلف المساعدات الإغاثية من مواد غذائية، ومياه شرب، ومستلزمات طبية وغيرها من المساعدات، كما يوجد خارج المعبر عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تنتظر دخولها للقطاع عبر المعبر لدخول كميات أكبر من المساعدات خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان عن تنفيذ هدنة إنسانية.

تنفيذ هدنة إنسانية

وأوضح موفد "إكسترا نيوز"، أن المعبر استقبل اليوم 9 مصابين قادمين من قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، حيث تبيَّن أن هناك إصابات خطيرة ومنها كسور في العمود الفقرى والحوض والأطراف.