«الدستور» ترصد أهم الشروط والإجراءات الخاصة بحج الفرادي والمباشر والهيئات لهذا العام





اعتمدت وزارة السياحة والاثار قبل أيام الضوابط المنظمة لموسم الحج وتضمنت الشروط والإجراءات الخاصة بحج الفرادي والمباشر والهيئات لهذا العام

لابد أن تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو ( الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة ) بموجب نص القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٢م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابةالمصرية الموحدة للحج.

وجاءات الشروط علي النحو التالي:



شروط وإجراءات خاصة بحج الفرادي والمباشر والهيئات

تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادي بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج.

تلتزم الشركات الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادي بإدراج بيانات المواطنين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيره وإدراجها على المسار الإلكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.

تلتزم الشركة بالإخطار عن البرنامج المعد لذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

تلتزم الشركه بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج مثل عقد السكن والطوافة وخدمات النقل على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقا وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعوديةالمقررة في هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة في هذاالشأن.

تلتزم غرفه شركات ووكالات السفر والسياحة وكذا الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادي بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابطوإجراءات الحج الفرادى وكيفيه تطبيقه وتنفيذه...

يشترط في الشركة السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج الفرادي أن تكون ضمن الشركات المنفذة للحج النظامي لنفس الموسم.

في حالة زيادة العدد عن ۱۰ حجاج يتم الالتزام بتوفير مشرف للرحلة يتم تحرير عقد بين الشركة والحاج مدرج فيه قيمة البرنامج، وتلتزم برفع إيصال استلام المبالغ من الحجاج ضمن مستندات الملف وأن يذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل أن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مفعل على المسار ويتمإدراجه بالعقد بين الشركة والحج ودون الاعتداد بالسكن المدرج على الباقة وكذا الانتقالات تقديم ما يفيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركةبمطوف معلوم لكل من مشعرى عرفات ومنى على أن يدرج ذلك في العقد دون الاعتداد بالموجود بالباقة

تسرى المعاملات المالية من الرسوم والمساهمات المقررة في الحج النظامي على حج الفرادي لا يعتد بأي طلبات مقدمة من الشركات السياحيةلتنفيذ الحج الفرادي بعد يوم 9 ذو الحجة.