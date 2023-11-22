قانونية مستقبل وطن: الهدنة تعكس مكانة مصر الخارجية وتبنيها القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وراء إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بجانب جهود الدول الأخرى، مؤكدا أن هذه التحركات هى السبب الرئيس فى نجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في القطاع وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

الهدنة مهمة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الهدنة تساعد على وقف إطلاق النار وتساعد على إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في فلسطين، متابعا:" الهدنة تساعد على وقف نزيف الدماء وإزهاق الأرواح ومسلسل الاعتداء على المستشفيات بشكل غاشم الذى مارسه جيش الاحتلال على مدار الأيام الأخيرة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل".

الهدنة بداية لحل سياسى

وأكد عبداللطيف أن الاتفاق قد يدفع جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي، يتضمن استمرار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين، خاصة أن الجهود المصرية مستمرة من أجل تذليل العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسر، مشددًا على تبنى مصر للقضية الفلسطينية، متابعا:" لن نقبل المزايدة على على الدور المصري في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية وأمنها القومى".

وطالب أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حفظ السلام وتحقيق العدالة وإدانة الاعتداءات الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.

كانت الخارجية القطرية قد أعلنت عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك لمدة ٤ أيام على أن يعلن عنها خلال ٢٤ ساعة.