الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل صدمها القطار بمدينة الواسطى في بني سويف

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، صدمها القطار بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف.

بلاغ بورود مصرع ربة منزل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار برية منزل أثناء عبورها شريط السكك الحديدية بمدينة الواسطى.

نقل الجثة إلي المستشفي 

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف «ر.ص.ج» 43 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شخص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية 

وفي سياق آخر، لقي شخص في العقد السادس من عمره  مصرعه إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مدخل مدينة الفشن بالطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن مصرع شخص، وانتقلت  سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة.

الدفع بسيارة إسعاف 

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل  الجثة  إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين أن المتوفى في الحادث يدعى؛ طه حمد الله عبد الجواد محمد 57 عامًا، يقيم بقرية نزلة اقفهص جنوب مركز الفشن، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتم استصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

بني سويف الواسطي السكة الحديدية ربة منزل الفشن

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