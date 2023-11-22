"التعليم" توجه المدارس بالانتهاء من امتحانات نوفمبر قبل انتخابات الرئاسة

تستكمل المدارس على مستوى الجمهورية، عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، فيما درسه الطلاب خلال هذا الشهر بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج.

ووجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الانتهاء من اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل، قبل شهر ديسمبر، استعدادًا لانتخابات الرئاسة المقررة في 10 ديسمبر المقبل، بالمدارس التي سيتم اختيارها كلجان ومقار انتخابية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الامتحان الشهري هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:-

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.