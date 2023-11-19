الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تنبه على المدارس بضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي

رضا حجازي
رضا حجازي

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالى، وتنفيدًا لما ورد بالكتب الدورية الصادرة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التشديد على انتظام الطلاب بالمدارس وضرورة التسجيل الإلكتروني لغياب الطلاب، والحاقة لخطاب رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم المرسل بتاريخ 12 نوفمبر الجارى، يتم التنبيه على جميع المدارس التابعة للمديرية بضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي لجميع الطلاب المقيدين وذلك في التوقيتات المحددة أسبوعيًا من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المقصرة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المقصرة في تنفيد ذلك مع قيام المديرية التعليمية بالمتابعة الدورية لتنفيذ ما ورد مع اعتبار الأمر هام وعاجل جدًا وتحت رعايتكم الشخصية.

كان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

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وأكد الدكتور رضا حجازي ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

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التربية والتعليم العملية التعليمية التعليم التسجيل الإلكترونى الغياب الإلكتروني

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