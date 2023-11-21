مصدر بـ"التعليم": تسليم المدارس قبل انتخابات الرئاسة بـ3 أيام

قال مصدر مسئول بديوان وزارة التربية والتعليم إنه بعد قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية، التى تتضمن مواعيد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر، طالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، المديريات التعليمية باختيار المدارس التى سيتم عقد لجان انتخابية بها، وإعلانها رسميًا قبل الانتخابات الرئاسية بأيام.

وأكد المصدر أنه سيتم تسليم المدارس قبل عملية الاقتراع بثلاثة أيام للهيئة العامة للانتخابات، مع التأكد من خلوها من أي عملية تعليمية، من خلال التنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.