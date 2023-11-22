وصول مستشار الديوان الملكى السعودى للشئون الإنسانية لمطار العريش

وصل، منذ قليل، مستشار الديوان الملكي السعودي للشئون الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إلى مطار العريش، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وتواصل المساعدات السعودية التوافد إلى «مطار العريش الدولي»، والتي يُسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، إذ وصلت، الجمعة الماضي، الطائرتان الإغاثيتان الثامنة والتاسعة، وتحملان على متنيهما 6 سيارات إسعاف، من أصل 20 سيارة إسعاف من المقرر وصولها تباعًا؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف معه في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر به.